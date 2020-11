Zaalsportclubs staan voor duivelse dilemma’s

In plaats van een uitverkocht huis spelen de handbalsters van JuRo Unirek VZV straks op neutraal terrein voor de EHF European Cup. Ⓒ Henk Seppen

AMSTERDAM - Wedstrijden om een Europa Cup, daar leven de beste Nederlandse zaalsporters en hun fans doorgaans intens naar toe. Maar door de coronacrisis is dit nu voor slechts weinigen weggelegd, vooral ook omdat de competitie in eigen land is stopgezet. Clubs krijgen te maken met dilemma’s. De ene partij trekt zich terug, de andere komt met creatieve oplossingen.