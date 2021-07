Rangers-coach Steven Gerrard gaat vol voor Joey Veerman

De Schotten hebben zo’n 4,5 miljoen euro over voor de 22-jarige Veerman. Dat is een miljoen minder dan wat de Italianen bieden. Veerman moet uiteraard eerst zelf zijn keuze maken, daarna moet worden gekeken of een van beide clubs in de slag kan gaan met zijn werkgever Heerenveen. Want de Friezen denken nog altijd aan het dubbele van wat er nu op tafel ligt. Veerman heeft zich daar al boos over gemaakt, maar er is nog weinig schot in de zaak gekomen.

Rangers-coach Steven Gerrard ziet het helemaal zitten in de jonge Volendammer. De voormalig vedette en oud-aanvoerder van Liverpool speelde op dezelfde positie als Veerman en denkt hem goed te kunnen helpen met zijn verdere ontwikkeling. Veerman is bijna talent-af maar heeft niet de stap kunnen maken naar de top-4 in Nederland. Ajax en PSV zijn niet voor hem gekomen, voor Feyenoord en AZ is hij te duur.

Gerrard denkt dat hij in Gasgow juist wel nog een stap kan maken. Er zijn meerdere spelers van Nederlandse subtoppers naar de Schotse topclubs gekomen om zo de sprong naar de Premier League te maken. Virgil van Dijk is het grootste voorbeeld.