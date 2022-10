Stilte na de storm bij Go Ahead en Cambuur

De zuchtjes wind op de zonovergoten middag zorgden wel voor voldoende kansen. Cambuur was gevaarlijk omdat de spelers de opdracht van trainer Henk de Jong plichtsgetrouw uitvoerden: schieten als het mogelijk is. Dat leverde in het uitduel met Fortuna Sittard vier treffers van buiten de zestien op. Nu raakte Remco Balk met een afstandsschot de onderkant van de lat en kon Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange een poging van Jamie Jacobs niet onder controle krijgen. Spits Tom Boere sprong slordig om met de rebound.

Go Ahead valt aan

Go Ahead was veel meer op de helft van de Friezen te vinden. Willum Willumsson stond aan de basis van de meeste gevaarlijke aanvallen. De IJslander maakte het verschil tussen het Go Ahead in het begin van de competitie en dat van de laatste weken. Op papier speelt hij rechts op het middenveld. Maar hij is overal te vinden en is daardoor lastig te bespelen. Zo bezorgde hij met een voorzet vanaf de linkerflank spits Isac Lidberg een vrije kopkans, maar doelman Joao Virginia redde fraai.

Willumsson, afkomstig van Bate Borisov, werd door een zaakwaarnemer aangeboden bij de ploeg uit Deventer. Die waren, net als een aantal clubiconen van Go Ahead, massaal op de wedstrijd afgekomen. Zij zagen hoe een voorzet van Bobby Adekayne onberoerd voor het doel van Cambuur langs scheerde.

Aardige eerste helft

Die momenten maakten er een aardige eerste helft van. Beide ploegen bleven ook na de rust op de winst spelen. De Jong had in de catacomben al berekend dat Max Verstappen wereldkampioen was geworden voor de FIA eruit was. Hij kon dat doen. Het duel met Go Ahead leende zich niet voor ingewikkeld cijferwerk. Alleen een driepunter zou beide ploegen flink op weg helpen om de doelstelling van lijfsbehoud te realiseren. Winst was ook nodig om de stunt van vorige week echt te verzilveren.

Go Ahead was vlak van de rust opnieuw dicht bij een voorsprong. Maar Oliver Edwardsen faalde alleen voor de doelman na een vlot lopende aanval. Het vuur waarmee Go Ahead op de winst bleef jagen hield het duel boeiend. Leon Bergsma moest nog een inzet van Bas Kuipers van de lijn halen. De 0-0 was niet zo verwonderlijk. Beide clubs hebben dit seizoen moeite met scoren, Cambuur voorop. Maar daar zullen ze bij PSV waarschijnlijk heel anders over denken.