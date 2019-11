De miljoenentrip van Roger Federer

Roger Federer viert zijn zege op Novak Djokovic. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De populariteit van Roger Federer kent geen grenzen. Dat bleek in de Londense O2 Arena, toen de maestro voor het eerst in vier jaar Novak Djokovic versloeg en zich zo plaatste bij de beste vier van de ATP Finals. En dat zal volgende week ook blijken in Zuid-Amerika, waar het Zwitserse fenomeen voor veel publiek (en veel geld) vijf demonstratiewedstrijden zal spelen.