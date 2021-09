Estafetteloper Terrence Agard: ’Bijzonder dat Van Gaal zo naar onze prestatie in Tokio keek’

Sport

Volleyballers ook in tweede EK-duel soeverein

De Nederlandse volleyballers hebben hun sterke start op het EK een vervolg gegeven. In drie sets werd Noord-Macedonië aan de kant gezet: 25-20 25-18 25-22. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza had in de eerste wedstrijd Spanje al verslagen, ook met 3-0.