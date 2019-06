Ook Fontijn naar laatste vier in Minsk

De titelhoudster in de klasse tot 75 kilogram gaf de Turkse Busenaz Surmeneli geen kans. Alle vijf juryleden wezen de Schiedamse fysiotherapeute als duidelijke winnares aan: 5-0.

Fontijn hoefde in de eerste ronde in Wit-Rusland niet in actie te komen. Ze bokst vrijdag in de halve eindstrijd tegen de Poolse Wojcik Elzbieta.

Eerder op de dag drong Jemyma Betrian eveneens door tot de halve finales. De Nederlandse, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, was in de kwartfinales in Minsk met 3-2 te sterk voor de Italiaanse Alessia Mesiano. Voor een plek in de eindstrijd neemt Betrian het vrijdag op tegen de Bulgaarse Stanimira Petrova.