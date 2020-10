Rinus van Kalmthout in IndyCar Series uitgeroepen tot ’rookie’ van het jaar

De voorsprong van Veekay in het debutantenklassement is dusdanig dat de enige overgebleven concurrent, de Spanjaard Alex Palou, hem niet meer kan inhalen.

„Alle focus op de race morgen, maar ik realiseer me net dat ik de 2020 NTT IndyCar Series Rookie kampioen ben en dat maakt me trots”, meldde de 20-jarige coureur via Twitter. „Wat een jaar en we zijn nog niet eens klaar.”

Veekay begon het seizoen in de IndyCar Series met twee crashes in de kwalificatie en race van de Genesys 300. Hij herstelde zich door later in het seizoen poleposition te veroveren bij de Harvest GP op de Indianapolis Motor Speedway en als derde te eindigen in die race. „Ik heb enkele fouten gemaakt als rookie. Volgend jaar zal ik die fouten niet meer opnieuw maken”, klonk ’VeeKay’ zelfverzekerd.