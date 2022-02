Michael van Gerwen onderuit in eerste Premier League-duel: ’Geen tijd voor zelfmedelijden’

De Premier League wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de finalist drie punten en de winnaar vijf punten. Van Gerwen is nog puntloos.

Vorig seizoen haalde Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, de play-offs niet. Volgende week is de tweede avond in Liverpool. Later is ook Rotterdam Ahoy het decor van de Premier League.

Gary Anderson is te sterk voor Michael van Gerwen. Ⓒ PDC/Steven Paston

„Dit was niet het optreden dat ik wilde, goed gedaan Gary”, zo gaf de darter na afloop toe op social media. „Ik heb geen tijd voor zelfmedelijden en wil het rechtzetten in de Pro Tour. De fans in Cardiff waren weergaloos vanavond.”