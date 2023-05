Opnieuw wissel bij Jumbo-Visma voor Giro: ook invaller Van Emden heeft corona

Van Emden en Rohan Dennis namen eerder de plaatsen in van de ziek teruggetrokken Robert Gesink en Tobias Foss. De wisselingen komen Jumbo slecht uit. De ploeg heeft met de Sloveen Primoz Roglic een van de favorieten voor de eindzege in de gelederen. De Giro d'Italia begint zaterdag met een individuele tijdrit in Fossacesia.

Een kleine maand eerder werd al bekend dat Wilco Kelderman, de beoogde meesterknecht van Roglic, niet op tijd fit zou zijn voor de Giro na een val in de Tirreno-Adriatico. De Sloveen, die de laatste jaren met name in de Tour de France de nodige tegenslag kende, bleef donderdag nuchter onder de nieuwe onheilstijding: "Onze missie is hetzelfde en winnen doe je door als eerste bij de finish te zijn. Het is geen hogere wiskunde."

