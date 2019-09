Nyck de Vries kiest voor Formule E

Voor De Vries, namens Racing Team Nederland ook actief in het langeafstandsracen (WEC), is de Formule E een logische vervolgstap. De 24-jarige Fries mag zich de eerste coureur noemen in het Mercedes-Benz EQ Formule E-team. Het Duitse topmerk debuteert in de elektrische raceklasse. In november begint het nieuwe, zesde seizoen. De klasse is nog steeds in opkomst. Naast Mercedes stapt ook Porsche in.

De Vries wordt bij Mercedes vergezeld door de Belg Stoffel Vandoorne, de voormalige Formule 1-coureur die afgelopen seizoen al namens HWA uitkwam in de Formule E. Met Robin Frijns (Envision Virgin Racing) is er nog een Nederlander actief in het elektrische kampioenschap. Het seizoen begint in Saudi-Arabië en eindigt eind juli 2020 in Londen.

Mercedes en De Vries waren al aan elkaar gelinkt, omdat de coureur sinds dit jaar simulatorwerk doet voor het topteam en ook al heeft getest voor het Formule E-team. Met nog twee weekenden te gaan kan de Nederlander de titel in de Formule 2 nauwelijks nog ontgaan. Zijn voorsprong op nummer twee Nicholas Latifi bedraagt 59 punten.

De voorgaande jaren stapte de Formule 2-kampioen, direct of indirect, over naar de koningsklasse. De meeste stoeltjes voor 2020 zijn in de Formule al vergeven. Mercedes biedt De Vries nu wel een plek in een voor de Duitsers zeer belangrijk project.