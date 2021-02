Dick Advocaat: ’Steven Berghuis kan zo mee bij Ajax’

Dick Advocaat kijkt naar Steven Berghuis na diens rode kaart Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Dick Advocaat maakt zich niet een beetje maar buitengewoon sterk voor zijn aanvoerder Steven Berghuis, die na het bekerdebacle in Friesland vanwege zijn overtredingen en zijn uiteindelijke rode kaart andermaal een berg kritiek over zich heen kreeg. „Berghuis is een abolsute winnaar en dit soort dingen gaan soms gepaard met spelers die speciaal zijn”, zegt de coach van Feyenoord.