Formule 1 in 2021 mogelijk zonder Haas

Zo liet de Amerikaanse miljonair weten aan Motorsport.com. De tegenvallende resultaten en de ingrijpende regelwijzigingen in 2021 liggen ten grondslag aan een eventueel vertrek van de investeerder. „Mochten we goed uit de startblokken schieten, dan bestaat de kans dat we ermee door gaan”, aldus Haas, die afgelopen seizoen met zijn renstal als negende eindigde in de constructeurstitel. Dat was de slechtste uitslag in het vijfjarige bestaan in de F1. „Als wij opnieuw zo’n resultaat halen is het zinloos verder te gaan.”

Voor Haas komt het zelf niet als een verrassing. Het doel was om vijf jaar mee te dingen in de Formule 1. Dat is gelukt, dus wil Haas verder kijken. De wijzigingen die in 2021 in werking treden zorgen er bij Haas juist voor dat hij meer nijgt naar stoppen, dan naar door gaan. De enorme extra investeringen die de Amerikaan zou moeten doen is hem een doorn in het oog. „Je moet jezelf afvragen of die veranderingen het waard zijn om door te voeren. Ik weet dat iedereen de wijzigingen steunt, maar het kost wel heel erg veel geld.”

„Ze passen de regels aan met de beste bedoelingen”, weet Haas. „Maar het maakt het heel moeilijk als je aan de andere kant van het rekensommetje zit”, doelt hij op het budgetplafond. „Financieel zal het niets opleveren.”

Haas verwacht een moeizaam seizoen in de Formule 1. In Barcelona legden zijn coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen de minste kilometers af tijdens de testdagen. „Onze auto was absoluut niet de snelste. Het enige goede nieuws was dat we niet heel veel langzamer waren dan de Ferrari’s, al stond Ferrari ook niet elke dag bovenaan het scorebord.”