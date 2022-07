Noppert verwent dartsfans op World Matchplay met ’no look-worp’ voor 180

Noppert pakte een keer uit met een fenomenale 180. Bij het werpen van zijn derde pijl keek hij zelfs niet meer. Een klein steekje richting Gurney, die eerder al een paar keer experimenteerde met een no look worp.

Een dag eerder wist Michael van Gerwen zich al te plaatsen voor de kwartfinales. De Nederlander, die als vierde is geplaatst bij het toernooi in Blackpool, won in de tweede ronde met 11-5 van Joe Cullen. Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016.

Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen landgenoot Dirk van Duijvenbode en Michael Smith uit Engeland. Die darters spelen later woensdag tegen elkaar.