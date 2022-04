Ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins als tiener seksueel benaderd door coach

„Ik ben seksueel benaderd door een coach. Ik was 13 en ik heb dat nooit geaccepteerd”, vertelde Wiggins. „Het heeft ook een impact op mij gehad als volwassene. Ik had het verdrongen omdat er niemand was aan wie ik het kwijt kon.” Over welke wielercoach het gaat, is niet duidelijk.

„Mijn stiefvader was behoorlijk hard voor mij. Hij noemde me een flikker omdat ik wielerkleding droeg, dus ik denk niet dat ik het aan hem kon vertellen”, ging Wiggins verder. „Ik was zo’n eenling. Ik wilde gewoon weg uit die omgeving en werd echt eenzaam. In veel opzichten was ik een rare tiener en ik denk dat mijn drive op de fiets daar een reactie op was.”

De eerste Britse Tourwinnaar ooit (2012) en vijfvoudige olympische kampioen (1x op de weg en 4x in het baanwielrennen) heeft een zware jeugd gehad. Zijn vader, de Australische ex-wielrenner Gary Wiggins, verliet het gezin toen Bradley nog heel jong was en overleed in 2008 bij een gevecht op een huisfeest. „We hebben nooit antwoorden gekregen waarom en hoe hij vermoord is. Hij verliet ons toen ik nog heel klein was en ik ontmoette hem pas voor het eerst op mijn achttiende. We hadden vanaf dat momnet wel een soort van band, maar de laatste jaren voor zijn dood zag ik hem niet meer. Hij was mijn held en ik wilde mij bewijzen tegenover hem. Hij was ook een goede wielrenner, maar hij verkwistte zijn talent. Hij had een manische depressie, was een alcoholist en nam ook veel drugs destijds.”

Tegenwoordig is Wiggins actief bij Eurosport. Hij is analist en brengt ook live verslag uit tijdens koersen vanaf de motor.

Moeilijkheden met succes

Verder vertelde Wiggins ook over de moeilijkheden die hij had na zijn grootste successen in het wielrennen. „Nadat ik de Ronde van Frankrijk won en olympische titels pakte was mijn leven nooit meer hetzelfde”, aldus Wiggins. „Ik werd meegesleurd in de roem die het succes met zich meebracht, maar eigenlijk ben ik een introvert, gesloten persoon. Ik was nooit echt mezelf, het was de ongelukkigste periode uit mijn leven. Mensen verwachtten plots altijd overwinningen van mij, de druk was hoog en daar heb ik echt mee geworsteld.”

