24 Uur van Le Mans na driekwart voorbij voor gecrashte Robin Frijns

Frijns stapte ongedeerd uit de auto, maar de beroemde langeafstandsrace in Frankrijk moest wel tijdelijk worden geneutraliseerd om het wrak weg te takelen en de vangrails te repareren. De Nederlander begon als zesde aan de race, maar wel als eerste in de LMP2-klasse. In deze klasse won hij vorig jaar de 24 Uur van Le Mans.

In de race van dit jaar ging het niet geweldig; hij was teruggevallen naar de zevende plaats in de LMP2-klasse. Hij vormde een team met de Duitser René Rast en de Indonesiër Sean Gelael.