Robin Frijns crasht in Le Mans, invaller De Vries finisht als achtste

Frijns stapte ongedeerd uit de auto, maar de beroemde langeafstandsrace in Frankrijk moest wel tijdelijk worden geneutraliseerd om het wrak weg te takelen en de vangrails te repareren. De Nederlander begon als zesde aan de race, maar wel als eerste in de LMP2-klasse. In deze klasse won hij vorig jaar de 24 Uur van Le Mans.

In de race van dit jaar ging het niet geweldig; hij was teruggevallen naar de zevende plaats in de LMP2-klasse. Hij vormde een team met de Duitser René Rast en de Indonesiër Sean Gelael.

Invaller Nyck de Vries

Nyck de Vries heeft als invaller de achtste positie overall behaald in de 24 Uur van Le Mans. De Friese wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E nam in de Oreca 07 - Gibson van zijn team TDS Racing de laatste uren voor zijn rekening in de beroemde Franse autoklassieker. Hij eindigde als vierde in de LMP2-klasse.

De Vries, die onlangs nog in Spanje zijn debuut maakte in de Formule 1 voor Williams in een vrije training, vormde een team met landgenoot Tijmen van der Helm en de Zwitser Mathias Beche. Hij was op het laatste moment opgeroepen om de geblesseerde Fransman Philippe Cimadomo te vervangen.

De Vries in actie in LeMans Ⓒ ANP/HH

De zege in de race over 24 uur ging voor het vijfde jaar op rij naar Toyota met de Zwitser Sébastian Buemi, de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley en de Japanner Ryo Hirakawa beurtelings als bestuurder. Het drietal noteerde in de Hypercar-klasse 380 ronden.

Een andere auto van Toyota, met de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José Maria Lopez als coureurs, finishte met 2 minuten achterstand als tweede. Glickenhaus Racing, met de Britten Ryan Briscoe en Richard Westbrook en de Fransman Franck Mailleux, eindigde op vijf ronden achterstand als derde.