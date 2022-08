FC Emmen bezorgt FC Utrecht inktzwarte seizoensopening

De club uit de Domstad verspeelde tweemaal een voorsprong en kreeg tien minuten voor tijd de genadeklap nadat Jari Vlak met enig fortuin raak knalde. Het was de eerste zege voor de ploeg van Dick Lukkien, daar waar ‘Utreg’ nog altijd op de eerste overwinning wacht.

Fraser had voor het uitduel twee surprises in petto. Allereerst had hij zijn systeem aangepast na de twee teleurstellende gelijke spelen tegen Cambuur Leeuwarden en RKC, die in de Domstad voor het nodige gekrakeel hadden gezorgd. En dus gooide de gewezen assistent van Louis van Gaal het 5-3-2 om naar het oer-Hollandse 4-4-3.

De andere verrassing was het basisdebuut van Ruben Kluivert, de 21-jarige zoon van Patrick Kluivert en broertje van Justin, die afgelopen seizoen een goede indruk had achtergelaten bij Jong Utrecht. In tegenstelling tot zijn familieleden, twee pure aanvallers, is Ruben een (centrum)verdediger. Hij mocht spelen bij afwezigheid van Mike van der Hoorn en Mark van der Maarel en had duidelijk last van plankenkoorts.

Poeier Romeny

Zowel FC Emmen, dat pas één punt had verzameld, en FC Utrecht mochten dit seizoen dan nog niet hebben gewonnen, de ploegen maakten er aan de Oude Meerdijk een vermakelijke wedstrijd van. FC Utrecht opende het bal uit een hoekschop Can Bozdogan, die door rechterspits Anastasios Douvikas te midden van vier Emmen-spelers en doelman Vasilis Barkas in de lange hoek werd geknikt: 0-1.

Nadat Daishawn Redan vergat de voorsprong te verdubbelen, uit een wonderschone pass van Othmane Boussaid met buitenkantje rechts vanaf de linkerzijlijn, kwam de thuisclub halverwege de eerste helft verdiend langszij. Ole Romeny, die al twee keer akelig dicht bij een treffer was geweest, poeierde uit een teruggetrokken hoekschop van Mark Diemers de gelijkmaker in de touwen.

Op bestelling

En zo golfde het spel heerlijk op en neer, stichtten de Utrecht-aanvallers het nodige gevaar en zorgden de eigen verdedigers voor paniek in de zestien, de eigen zestien wel te verstaan. Het was echter Bas Dost, de Drentse ‘bomber’, die de gasten op lepe wijze en opnieuw uit een strakke corner van Bozdogan met een 1-2 voorsprong liet rusten.

Bas Dost scoorde op bezoek bij jeugdliefde Emmen, dat hem deze zomer ook begeerde. Ⓒ Pro Shots

Het was alweer de derde treffer van het gewezen kind van FC Emmen in het shirt van FC Utrecht. En er zullen er nog vele volgen, als de overige verdedigers uit de Eredivisie de lange spits net zoveel ruimte bieden als die van FC Emmen. Alsof Dost niet scoorde op bestelling, voor clubs als VfL Wolfsburg, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Club Brugge.

Op eieren

Na de rust waren de kansen aanvankelijk schaars. Toch kon het thuispubliek na een klein uur juichen, toen Utrecht-goalie Barkas een schot van de mee naar voren geslopen linksback Jeff Hardeveld voor de voeten van Rui Mendes duwde. Die schoot hard en droog binnen: 2-2.

Misschien dat Redan nog even moest terugdenken aan de kans die hij een paar minuten eerder aan de overzijde had verkwanseld. Het had de gasten, die allesbehalve een ingespeelde indruk maakten, wat lucht kunnen verschaffen. Vooral de Utrechtse verdedigers liepen op eieren.

Fortuinlijke Vlak

En die defensie schutterde tien minuten voor tijd voor de derde keer. Jari Vlak werd bij een Emmense aanval geen strobreed in de weg gelegd en hij trof via de achteruit lopende routinier Nick Viergever met enig fortuin doel: 3-2.

Die klap kwam FC Utrecht niet meer te boven, te meer daar Dost vlak voor tijd een doelpoging zag worden gekeerd door Erik Oelschlägel. De onrust rond de club zal er de komende dagen na de dramatische competitiestart niet minder om worden.