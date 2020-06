Klaassen leeft nog met Werder Bremen

Werder rekende in eigen huis eenvoudig af met 1. FC Köln: 6-1. Omdat Fortuna Düsseldorf op bezoek bij 1. FC Union Berlin verloor (3-0) krijgt Werder een herkansing. Klaassen & co moeten in een dubbel playoff-duel met de nummer drie van de tweede Bundesliga strijden om promotie/degradatie. Düsseldorf en SC Paderborn degraderen uit de Bundesliga.

Werder speelde altijd op het hoogste niveau in Duitsland, met uitzondering van één seizoen. In het seizoen 1979/1980 degradeerde Die Grün-Weißen, maar een jaar en een kampioenschap op het een-na-hoogste niveau later keerde de ploeg uit Noord-Duitsland terug in de Bundesliga.

Dankzij goals van Yuya Osako, Milot Rashica en Niclas Füllkrug was al in de eerste helft duidelijk dat Werder in ieder geval zelf geen fout zou maken in de strijd tegen directe degradatie. In de tweede helft pikte ook Klaassen (zijn zevende seizoenstreffer) zijn doelpuntje mee. Ook Osako en Joshua Sargent scoorden voor Werder. Dominick Drexler deed wat terug namens de gasten.

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz liep, zoals verwacht, een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League mis. Een zege op Mainz (1-0) hielp Leverkusen niet. Concurrent Borussia Mönchengladbach maakte eveneens geen fout en won met 2-1 van Hertha BSC. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach vertegenwoordigen Duitsland volgend seizoen in de belangrijkste Europa Cup.

Bosz krijgt met Leverkusen volgende week nog wél de kans om een prijs te pakken. Al zat bepaald geen makkelijke opgave worden. Op zaterdag 4 juli wacht Bayern München tijdens de finale van de DFB Pokal in Berlijn.