Vitesse herenigt Bazoer en Tannane

De aanvaller was evenals Riechedly Bazoer vorig seizoen op huurbasis actief voor FC Utrecht. Aan die huurperiode kwam voortijdig een einde toen Tannane over de schreef ging op het trainingsveld richting Sean Klaiber en trainer Dick Advocaat besloot de huurling op disciplinaire gronden uit de selectie te verwijderen. Sindsdien kwam Tannane niet meer in actie. Tannane heeft bij Vitesse, dat hem definitief heeft overgenomen van Saint-Etienne, getekend tot medio 2022.

Goed in m’n vel

Tannane, die eerder in Nederland uitkwam voor SC Heerenveen en Heracles Almelo, is blij met zijn overgang naar Vitesse. „De Eredivisie is een competitie die mij ligt. Ik hoop bij Vitesse snel te kunnen aarden, want ik heb gemerkt dat plezier heel belangrijk is. Alleen als je goed in je vel zit, kan je het beste uit jezelf halen. Ik wil graag de echte Tannane weer laten zien.”

Technisch directeur Mo Allach heeft vertrouwen in de zesde versterking van deze transferwindow: „Oussama is een speler met veel en specifieke kwaliteiten. Hij is een type speler die het team beter kan maken en wedstrijden kan beslissen. We hebben met Oussama goede gesprekken gevoerd en duidelijk uitgesproken naar elkaar hoe we het toekomstplan samen zien.”