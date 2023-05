Monaco-vloek Charles Leclerc houdt aan: drie plaatsen gridstraf

Leclerc komt uit Monaco, maar het race-weekeinde op vertrouwde bodem heeft hem nog bar weinig geluk gebracht. In 2021 pakte de Ferrari-coureur pole position, maar crashte hij ook en door die schade kon hij op zondag uiteindelijk niet deelnemen aan de race en moest hij na de opwarmronde alweer de garage inrijden.

Vorig jaar legde Leclerc ook beslag op pole position, maar na strategisch gepruts finishte hij slechts als vierde. Dat was wel de eerste keer dat de Monegask over de finishstreep kwam, want in 2018 en 2019 viel hij uit.

Door de straf van Leclerc schuiven Esteban Ocon (nu derde), Carlos Sainz (vierde) en Lewis Hamilton (vijfde) op.