Warner Hahn klaar voor start Eredivisie: ’Als dat je grootste probleem is, ben je op de juiste manier bezig’

'De Gold Cup was een mooi avontuur. Mensen in Europa onderschatten hoe groot zoiets in Amerika is.'

DEVENTER - Go Ahead Eagles, dat vrijdagavond het nieuwe Eredivisieseizoen in gang zet met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, imponeerde vorig seizoen met een ijzersterke defensie, die een clean-sheet record neerzette. Doelman Jay Gorter werd verkocht aan Ajax en Sam Beukema aan AZ. De Duitser Gerrit Nauber werd de opvolger van Beukema en afgelopen week pas wist Go Ahead in de persoon van Warner Hahn (onder andere ex-PEC Zwolle en ex-SC Heerenveen) een geroutineerde nieuwe doelman te vinden.