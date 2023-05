Vollering pissig op Van Vleuten: ’Dat zou ik ook zeggen als ik haar was’

„Dat zou ik ook zeggen als ik haar was, maar ik weet het zo net niet. Het is wel heel toevallig”, sprak Vollering, duidelijk boos, bij de NOS.

De suggestie dat het een wraakactie van Van Vleuten was na een voorval vorig jaar in de Tour de France hing in de lucht. Toen was zij boos omdat SD Worx geprofiteerd zou hebben van een lekke band. Van Vleuten ontkende, nadat ze als tweede was gefinisht achter de Italiaanse Gaia Realini en de leiding in het klassement had genomen. „Het was niet het beste moment om te gaan plassen. Dat kun je weten”, verdedigde ze de aanval van Movistar. „En we hadden ons plan al lang gemaakt.”

Vollering had geen begrip. „Ik moest plassen, een ploeggenootje ook en precies op dat moment reed Femke (Markus) ook nog lek. Zo’n beetje de hele ploeg stond langs de kant en toen dachten ze in het peloton: hé, laten we gaan rijden.”

Ze baalde enorm. „De benen waren goed, ik hoop dat dat morgen nog zo is”, keek Vollering vooruit naar de loodzware slotrit. „We gaan er proberen weer te staan.”