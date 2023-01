Daryl Impey (38) stopt eind van het jaar met wielrennen

„Het wordt mijn laatste jaar als renner en ik kijk ernaar uit”, laat Impey weten. „Ik weet nog niet wat mijn laatste wedstrijd zal worden, maar ik kan wel al zeggen dat ik eind 2023 stop. We hebben het fantastische nieuws gekregen dat we weer mogen deelnemen aan de Tour de France. Mijn doel is om daar bij te zijn.”

De Zuid-Afrikaan begint aan zijn derde seizoen bij de Israëlische formatie. Hij fietste de afgelopen zestien jaar voor Barloworld (2008-2009), RadioShack (2010), Qhubeka (2011) en Mitchelton-Scott (2012-2020). Op zijn erelijst staan dertig overwinningen. Hij won onder meer een etappe in de Tour van 2019. Vorig jaar kwam hij als eerste over de streep in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Dat was zijn eerste zege na twee jaar.