Nieuw contract voor Daley Blind ligt klaar bij Ajax

Daley Blind (r.) in duel met PSV-middenvelder Pablo Rosario. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Daley Blind (30) staat op het punt te worden beloond voor zijn grote verdiensten voor Ajax en zijn goede vorm van de laatste maanden. Ajax is met de routinier in gesprek over het openbreken, verlengen en opwaarderen van zijn huidige verbintenis, die tot de zomer van 2022 loopt. Bronnen binnen Ajax melden dat de onderhandelingen ’zeer voorspoedig’ verlopen.