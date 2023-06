Talent Angel Daleman skeelert naar vier keer goud

„Het waren Nederlands kampioenschapen met ups en downs. Natuurlijk ben ik blij met vier gouden medailles, maar ik wil altijd meer”, aldus Daleman, die zich wel tevreden stelde omdat ze weer stappen heeft gemaakt. „Ik ben een stuk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het was soms niet gemakkelijk, want in bepaalde races waren ze met zes meiden tegen mij alleen aan het rijden. Dan is het moeilijk om het in mijn voordeel uit te spelen. En die ’dq’ op de 200 meter was niet terecht, want als ik het filmpje terugkijk, ben ik helemaal niet over mijn lijn gekomen. Al met al ben ik er goed mee omgegaan. Met het oog op de EK volgende maand, houd ik hier een goed gevoel aan over.”