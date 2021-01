Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis geïrriteerd ondanks zege op PSV: ’Dat ben ik een beetje zat’

„We hadden het nu beter op orde. We losten het goed op”, zei Berghuis, daarmee doelend op de wedstrijd tegen Heerenveen. Joey Veerman speelde bij de Friezen als valse linksbuiten en het lukte Feyenoord in de eerste helft niet dat tactisch op te lossen. „De taakverdeling was nu helder, wie wie op moest pakken.”

Feyenoord deed het nu in balbezit ook beter, vond Berghuis. „We hielden de bal de eerste twee of drie passes in de ploeg. In de tweede helft ging dat minder goed.” Berghuis reageerde een beetje geïrriteerd toen hem werd gezegd dat hij hard had gewerkt. „Dat ben ik een beetje zat. Ik werk elke wedstrijd hard.”

Advocaat: als team hebben we het heel goed gedaan

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaf zijn spelers zondag na de zege op PSV (3-1) een groot compliment. „Als team hebben we het echt heel goed gedaan”, oordeelde de winnende coach.

Feyenoord was woensdag tegen sc Heerenveen nog kansloos (3-0). Advocaat miste toen bezieling en ook tactisch stond het niet goed. Tegen PSV maakte Feyenoord juist op die punten het verschil. Advocaat: „PSV is een hele goede ploeg. Maar in de wedstrijden die we van ze hebben bekeken, zagen we dat ze heel ver naar voren spelen. Daardoor geven ze veel kansen weg. De kansen die je dan krijgt, moet je wel benutten. Dat hebben we vandaag uitstekend gedaan.”

