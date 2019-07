Niki Terpstra druipt teleurgesteld af. Ⓒ De Telegraaf

TOULOUSE - De Tour de France is voor Niki Terpstra op een drama uitgelopen. Met nog dertig kilometer te gaan was de 35-jarige Noord-Hollander betrokken bij een valpartij, om vervolgens op te geven. In de aankomstplaats van de elfde etappe, Toulouse, bleek hij een scheurtje te hebben opgelopen in zijn schouderblad.