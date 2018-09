UEFA blundert met stand in groep Oranje

Op de website van de Europese voetbalbond werd Oranje in de eindstand van Groep A boven Zweden geplaatst. De UEFA gaat waarschijnlijk uit van het onderling resultaat. Woensdagochtend werd het foutje aangepast.

In werkelijkheid is het doelsaldo leidend en is de WK-droom voor Oranje dinsdagavond in de Amsterdam ArenA vervlogen. Frankrijk won Groep A, voor Zweden, dat de play-offs zal afwerken. Oranje eindigde als derde, en vist achter het net.

De eindstand in Groep A volgens de website van de UEFA. Ⓒ UEFA