Patrick van Aanholt zet krabbel bij Galatasaray

Van Aanholt maakte in 2007 de overstap van de jeugd van PSV naar Chelsea. De Londenaren verhuurden hem achtereenvolgens aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse.

Van 2014 tot 2017 stond Van Aanholt bij Sunderland onder contract en daarna bij Crystal Palace. In het 5-3-2-systeem van de inmiddels vertrokken bondscoach Frank de Boer had hij bij het EK als linkerverdediger een basisplaats.

Van Aanholt, die bij Galatasaray ploeggenoot wordt van landgenoot Ryan Babel, was blij en opgelucht dat zijn verwachte overgang was afgerond. „Mijn transfer was een zeer inspannend proces, maar het is ons gelukt. Ik weet dat Galatasaray een heel grote club is. Ik weet ook dat de fans van Galatasaray geweldig zijn. Ik kan niet wachten om mezelf hier te laten zien.”

Galatasaray treedt woensdagavond in Instanbul nog zonder van Aanholt aan tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League.