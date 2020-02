Sport Kort: Storm belet waterpolosters af te reizen, interland afgelast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Waterpolo: Duel Nederlandse vrouwen in World League afgelast

14.38 uur: De waterpolosters komen dinsdagavond niet in actie in de World League tegen Frankrijk in Limoges. Het team van bondscoach Arno Havenga kan de vliegreis naar de plaats van bestemming niet maken. De vlucht vanaf Schiphol was maandag vanwege de hard wind al geannuleerd en ook dinsdag bleef het toestel aan de grond.

De wereldbond FINA heeft aangekondigd naar een nieuwe datum te zoeken voor het duel. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje in de World League is op 25 februari in en tegen Hongarije.

De waterpolosters trainen volgende week in Zeist met de Verenigde Staten, de regerend wereld- en olympisch kampioen. Woensdag 19 februari staat er om 20.00 uur een officiële interland tussen beide teams op het programma in zwembad Amerena in Amersfoort.

De waterpolosters spelen van 8 tot 15 maart in Italië een olympisch kwalificatietoernooi, waar ze om de laatste twee tickets voor Olympische Spelen in Tokio strijden.

Paul Haarhuis Ⓒ ANP

Tennis: Oranje met ongewijzigde ploeg naar Kazachstan

11.52 uur: De Nederlandse tennissers gaan volgende maand met een ongewijzigde selectie naar Kazachstan, waar ze zich weer hopen te plaatsen voor de finaleweek van de Daviscup in Madrid. Captain Paul Haarhuis kiest voor dezelfde spelers die afgelopen jaar tot de ploeg behoorden bij de eerste editie van de Daviscup Finals: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

De tennissers strijden op 6 en 7 maart met Kazachstan om een plek in de finaleweek van eind november. De ontmoeting vindt binnen plaats, op hardcourt in het nationale tenniscentrum van de Kazakken in Nur-Sultan. „Ik ben blij dat we met de sterkst mogelijke opstelling naar Kazachstan kunnen afreizen”, aldus Haarhuis. „Het zou natuurlijk fantastisch zijn om ons opnieuw te kwalificeren.”

In november troffen beide landen elkaar ook al in de groepsfase van de finaleweek. Kazachstan won toen met 2-1. Van de Zandschulp was in de openingspartij kansloos tegen Michail Koekoesjkin, waarna Haase de stand gelijk trok door Alexander Boeblik in drie sets te verslaan. De kopman van Oranje verloor daarna met Rojer het beslissende dubbel van Boeblik en Koekoesjkin, respectievelijk de huidige nummers 56 en 67 van de wereld. Haase staat op de 167e plaats, vijf plekken boven Griekspoor. Beide Nederlanders doen deze week met een wildcard mee aan het ATP-toernooi van Rotterdam.

„Met Kazachstan weten we waar we aan toe zijn”, aldus Haarhuis. „Koekoesjkin en Boeblik zijn goede spelers, maar we hebben zeker kansen.” In de kwalificatieronde gaat een ontmoeting over maximaal vijf partijen: twee enkelspelen op vrijdag, op zaterdag gevolgd door een dubbel en indien nodig nog twee enkelpartijen.

Zeilen: Voorzichtige start Bekkering en Duetz op WK

10.42 uur: Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn niet al te voortvarend begonnen aan de wereldtitelstrijd in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo, dat voor de kust van het Australische Geelong aast op hun derde titel op rij, staat na de eerste wedstrijddag op de dertiende plaats.

Bekkering en Duetz noteerden in de drie gezeilde races achtereenvolgens de dertiende, tweede en zestiende plaats, goed voor 31 punten in de tussenstand. Het Duitse koppel Tina Lutz en Lotta Wiemers nam na drie sterke races (een keer eerste en twee keer tweede) de leiding met 5 punten.

Bekkering en Duetz zijn al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. Dat geldt nog niet voor Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er. Het koppel heeft met een plaats bij de eerste acht in Geelong grote kans dat het ook mag varen op het olympische water van Tokio. Lambriex en Van Vugt startten het WK goed met een derde, eerste en vijfde plaats in de drie dagraces, met als resultaat de vierde plaats in de tussenstand.

Wielrennen: Looij vierde in Tour de Langkawi

10.38 uur: De Nederlander André Looij, rijdend voor SSIOS Miogee, is dinsdag als vierde geëindigd in de vijfde etappe van de Tour de Langkawi.

De rit werd gewonnen door de Maleisisch thuisfavoriet Mohd Harrif Saleh van Terengganu. Hij hield Max Walscheid (NTT Pro Cycling) Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè) nipt achter zich in de massasprint.

De Italiaan Danilo Celano van Sapura Cycling gaat nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement. De Italiaan heeft een voorsprong van dertig seconden op Yevgeniy Fedorov van Vino-Astana Motors. De Tour de Langkawi duurt nog tot en met vrijdag.

Een beeld van een wedstrijd in de Premier Badminton League. Ⓒ AFP

Badminton: China niet naar Aziatische titelstrijd om coronavirus

08.29 uur: De Aziatische kampioenschappen badminton voor landenteams in de Filipijnse hoofdstad Manilla missen deze week China en Hongkong. De spelers en speelsters uit beide landen zijn niet welkom vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken is het te laat, meldde de organisatie.

Vooral de afwezigheid van China is een tegenslag. Het land domineert al decennia het badminton.

Het vrouwenteam van India reist evenmin af naar Manilla. Speelsters en ouders zijn te zeer bezorgd om het virus, dat vooral in China woedt en daar al tienduizenden mensen heeft geïnfecteerd. Het mannenteam van India doet wel mee.

Het coronavirus heeft de sportkalender in Azië al behoorlijk in de war geschopt. Vooral in China zijn diverse evenementen geschrapt, zoals de WK indooratletiek. De Grote Prijs van China in Shanghai gaat vermoedelijk ook niet door.

Pascal Siakam van de Toronto Raptors. Ⓒ AFP

Basketbal: Toronto Raptors zet zegereeks voort in NBA

07.41 uur: De basketballers van Toronto Raptors zijn aan een sterke zegereeks bezig in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen won in eigen huis met 137-126 van Minnesota Timberwolves en dat was al de vijftiende overwinning op rij.

Pascal Siakam was topschutter bij de Canadese ploeg met 34 punten, Kyle Lowry noteerde 27 punten en 11 assists, terwijl OG Anunoby tot 25 punten en 12 rebounds kwam. De Raptors staan inmiddels stevig op de tweede plaats in de Eastern Conference.

Milwaukee Bucks is het enige team dat er beter voor staat. De koploper van de oostelijke divisie won voor de 46e keer dit seizoen door Sacramento Kings met 123-111 te verslaan.

De punten voor de Bucks kwamen vooral van Eric Bledsoe en Khris Middleton, die ieder tot een score van 28 punten kwamen. Topschutter Giannis Antetokounmpo liet het duel aan zich voorbijgaan om bij de geboorte van zijn zoon te zijn.

Tallon Griekspoor. Ⓒ EPA

Tennis: Griekspoor hoopt in Ahoy prestatie van vorig jaar te herhalen

07.00 uur: Tallon Griekspoor begint dinsdag aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Nederlander is ingedeeld in de laatste partij op het centercourt. Griekspoor neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic.

De 23-jarige Haarlemmer zorgde vorig jaar voor een verrassing door in de eerste ronde te winnen van de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Een jaar eerder schakelde Griekspoor al knap de Zwitser Stan Wawrinka uit.

Griekspoor moet dinsdag wachten tot de partij tussen de Pool Hubert Hurkacz en de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas klaar is. Zij beginnen om 19.30 uur.

Robin Haase, de tweede Nederlandse deelnemer in Ahoy, staat dinsdag nog niet op het speelschema. De Hagenaar treft in de eerste ronde de als vierde geplaatste Belg David Goffin.