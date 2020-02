Sport Kort: Toronto Raptors blijven winnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badminton: China niet naar Aziatische titelstrijd om coronavirus

08.29 uur: De Aziatische kampioenschappen badminton voor landenteams in de Filipijnse hoofdstad Manilla missen deze week China en Hongkong. De spelers en speelsters uit beide landen zijn niet welkom vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken is het te laat, meldde de organisatie.

Vooral de afwezigheid van China is een tegenslag. Het land domineert al decennia het badminton.

Het vrouwenteam van India reist evenmin af naar Manilla. Speelsters en ouders zijn te zeer bezorgd om het virus, dat vooral in China woedt en daar al tienduizenden mensen heeft geïnfecteerd. Het mannenteam van India doet wel mee.

Het coronavirus heeft de sportkalender in Azië al behoorlijk in de war geschopt. Vooral in China zijn diverse evenementen geschrapt, zoals de WK indooratletiek. De Grote Prijs van China in Shanghai gaat vermoedelijk ook niet door.

Basketbal: Toronto Raptors zet zegereeks voort in NBA

07.41 uur: De basketballers van Toronto Raptors zijn aan een sterke zegereeks bezig in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen won in eigen huis met 137-126 van Minnesota Timberwolves en dat was al de vijftiende overwinning op rij.

Pascal Siakam was topschutter bij de Canadese ploeg met 34 punten, Kyle Lowry noteerde 27 punten en 11 assists, terwijl OG Anunoby tot 25 punten en 12 rebounds kwam. De Raptors staan inmiddels stevig op de tweede plaats in de Eastern Conference.

Milwaukee Bucks is het enige team dat er beter voor staat. De koploper van de oostelijke divisie won voor de 46e keer dit seizoen door Sacramento Kings met 123-111 te verslaan.

De punten voor de Bucks kwamen vooral van Eric Bledsoe en Khris Middleton, die ieder tot een score van 28 punten kwamen. Topschutter Giannis Antetokounmpo liet het duel aan zich voorbijgaan om bij de geboorte van zijn zoon te zijn.

Tennis: Griekspoor hoopt in Ahoy prestatie van vorig jaar te herhalen

07.00 uur: Tallon Griekspoor begint dinsdag aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Nederlander is ingedeeld in de laatste partij op het centercourt. Griekspoor neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic.

De 23-jarige Haarlemmer zorgde vorig jaar voor een verrassing door in de eerste ronde te winnen van de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Een jaar eerder schakelde Griekspoor al knap de Zwitser Stan Wawrinka uit.

Griekspoor moet dinsdag wachten tot de partij tussen de Pool Hubert Hurkacz en de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas klaar is. Zij beginnen om 19.30 uur.

Robin Haase, de tweede Nederlandse deelnemer in Ahoy, staat dinsdag nog niet op het speelschema. De Hagenaar treft in de eerste ronde de als vierde geplaatste Belg David Goffin.