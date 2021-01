Kopzorgen Ajax door Huntelaar

Voetbal

Minder voetbaltransfers voor minder geld in coronajaar

Het aantal internationale transfers in de voetbalwereld is in 2020 met 5,4 procent gedaald. Dat meldt wereldvoetbalbond FIFA maandag in een rapport. Het totale bedrag wat met die transfers gemoeid was in 2020 is met 4,66 miljard euro een stuk lager dan de 6,09 miljard euro van een jaar eerder.