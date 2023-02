Hongerige Leeuwinnen nemen met eclatante 4-0 zege revanche op Oostenrijk

Lineth Beerensteyn gaf in Valletta op niet mis te verstane wijze haar visitekaartje af. De aanvalster van Juventus die veel vaker dan haar lief is op de bank moet plaatsnemen, was als basisspeelster met twee goals en een assist de woman of the match.

Het Nederlands elftal speelde zoals Jonker had aangekondigd in het oer-Hollandse 4-3-3-systeem. Het in het najaar geïntroduceerde ‘5-3-2’ beviel de coach en zijn assistenten, maar in de zoektocht welke strijdwijze nu het beste bij zijn ploeg past, wilde hij ‘uitvogelen of 4-3-3 ook een optie is’. Met het goede veldspel van zijn ploeg tegen Oostenrijk als bevestiging.

Kalma

Jonker had ten opzichte van de eerste (verloren) ontmoeting met Oostenrijk op Malta één aanpassing doorgevoerd. Fenna Kalma moest plaatsmaken voor Lineth Beerensteyn. Eredivisie-goalgetter Kalma en de meer ervaren Juventus-speelster Beerensteyn zijn twee gegadigden voor de vacante spitspositie.

De Leeuwinnen zullen het komende zomer op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië moeten stellen zonder Vivianne Miedema. Het fenomeen uit Hoogeveem is herstellende van een zware knieblessure. Het is overigens ook niet ondenkbaar dat Jill Roord

Slimme Jackie

Net als vrijdag kwam Oranje al vroeg op voorsprong, na onvoorstelbaar geklungel van de Oostenrijkse defensie. De slimme Jackie Groenen onderschepte een mislukte pass van keepster Isabella Kresche en bezorgde de bal al glijdend bij Daniëlle van de Donk. De Oranje-captain liet Beerensteyn voor een leeg doel simpel intikken: 1-0.

Beerensteyn liet verder in de eerste helft een goede indruk achter, kreeg nóg drie kansen maar maakte bij de grootste kans de verkeerde beslissing: ze wilde de keepster met een lob verschalken terwijl ze beter had kunnen uithalen. Ook Victoria Pelova en Lieke Martens kregen kansen.

Linkerflank

Jonker moet terug hebben gedacht aan de voorgaande duels onder zijn hoede, waarin zijn speelsters teveel kansen verprutsen. Maar toen was daar vlak voor rust linksbuien Martens met een schilderachtige vrije trap: 2-0. Die vrije trap was versierd door linksback Esmee Brugts. Brugts en haar idool Martens vormen een geweldig koppel daar op links.

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder de fraaie vrije trap

Felle strijd

Oranje startte slordig aan de tweede helft, waarbij de doorgaans zo betrouwbare Damaris Egurrola onnodig vaak de bal verspeelde. Ze werd na een uur vervangen door Sherida Spitse, met wie de Groningse Bask in een hevige strijd is gewikkeld om een plek als defensieve middenvelder.

De eerste kans van de tweede helft kwam na een afgemeten lange bal van Dominique Janssen, zeker een wapen als de snelle Beerensteyn de ruimte krijgt. Brugts kreeg de bal terug van de Haagse snelheidsduivel en krulde de bal over. De doelpuntenhonger van de Leeuwinnen leek nog niet gestild.

De 2B’s

Een kleine tien minuten later hadden de 2B’s de voorsprong verdubbeld. Eerst reageerde Beerensteyn attent uit een scrimmage, nadat Stefanie van der Gragt fraai op de paal had gekopt. Niet veel later gaf Beerensteyn een assist op Brugts (4-0).

Tot vreugde van de bijna voltallige bemanning van het Nederlandse fregat ‘De Zeven Provinciën’, dat zich in Malta voorbereid op een missie. Zij zorgden in het vrijwel lege stadion voor een vrolijke sfeer.