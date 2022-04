Pogacar ’niet boos, maar gefrustreerd’ na hectische sprint in De Ronde

Misbaar. In volle sprint. Pogacar had niet gerekend op twee sprinters vanuit de achtergrond waardoor hij gehinderd werd in zijn eindduel met Mathieu van der Poel. „Ik maakte misbaar, maar was niet kwaad”, verduidelijkte de Sloveen tegenover Het Nieuwsblad nadat hij meteen na de finish even was gaan afkoelen. „Ik was vooral gefrustreerd op mezelf. Ik liet me insluiten en kon dus niet goed versnellen. Maar ach, dat is nu eenmaal wielrennen. Deze wedstrijd was een goede ervaring. De Ronde van Vlaanderen is een fantastische race waar ik zeker nog eens naar terugkom.”

Kippenvel op Kwaremont

Vooral zijn tweede passage van de Oude Kwaremont was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. „We verbleven sinds zaterdag nabij Kwaremont en ik proefde toen al de sfeer”, aldus de Sloveen. „Ik vind de Oude Kwaremont echt een leuke helling. Eentje die mij goed ligt. En door het publiek kreeg ik er echt kippenvel.

Voor Pogacar was de Ronde echter niet goed begonnen. Na pakweg 20 kilometer ging hij tegen de grond. „En ik verloor er mijn SRM Powermeter en kon doorheen de race mijn wattages niet checken. Nu, met of zonder: dat had geen verschil gemaakt. Op de laatste keer Paterberg ging ik voluit en Mathieu loste niet. We waren vandaag evenwaardig.”

Bron: Het Nieuwsblad

Van Baarle niet onder indruk van ’boze’ Pogacar

Lang dacht Dylan van Baarle zondag dat hij in de Ronde van Vlaanderen ging sprinten voor de derde plaats. Voor hem reden Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, die vooral op elkaar letten. Zo kon de Nederlander van Ineos Grenadiers aansluiten op 300 meter voor de streep en achter de ongenaakbare Van der Poel nog tweede worden. „Ik ben er nog een beetje beduusd van.”

Hij had kort na de streep wel wat boze woorden van Pogacar opgevangen. „Het was geen felicitatie, nee”, vertelde Van Baarle, die afgelopen najaar ook tweede werd op het WK in Leuven. „Ik deed mijn sprint en er was geen ruimte voor hem. Dat is wielrennen. Ik moet het nog terugzien, maar volgens mij heb ik een faire sprint gereden.”

Richting de Koppenberg - door het harde werk van Pogacar was de eerste groep al danig uitgedund - was Van Baarle op kop gekomen samen met de Brit Fred Wright. Eenmaal bijgehaald door een drietal - naast Van der Poel en Pogacar ook de Fransman Valentin Madouas - zag Van Baarle bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont hoe de verhoudingen lagen. Pogacar en Van der Poel gingen er vandoor. „De sleutel is om dan rustig te blijven. Ik weet inmiddels dat ik het zo moet doen, anders ontplof je. Je moet je grenzen kennen.”

Met Madouas zag hij in de laatste rechte lijn hoe het tweetal voor hem vertraagde. „Je weet dat ze naar elkaar gaan kijken. Het is de afgelopen jaren vaak een ’surplace’ geweest. Wij hielden juist het tempo erin omdat er achter ons nog renners aankwamen. Ik had er alle vertrouwen in dat ik nog derde kon worden. Nu is het zelfs de tweede plaats geworden. Mathieu was gewoon te sterk. Het is fenomenaal wat hij doet na deze moeilijke winter voor hem. Het is leuk dat er een Nederlander wint, maar van mij mag het in Parijs-Roubaix andersom zijn.”