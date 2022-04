Seinen op groen voor entree Porsche en Audi in Formule 1: ’Geweldig nieuws’

Porsche en Audi willen vanaf 2026 toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Dat jaar worden de nieuwe motoren gepresenteerd, die een stuk simpeler, goedkoper en milieuvriendelijker moeten worden in vergelijking met nu. Het huidige reglement voor de krachtbronnen in de Formule 1 is bevroren tot en met 2025.

Red Bull Racing

Helemaal definitief is de komst van Porsche en Audi nog niet, omdat de nieuwe reglementen voor de motoren nog officieel bekend gemaakt moeten worden. Voor Porsche geldt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat samenwerken met Red Bull Racing, dat inmiddels een eigen motorenfabriek heeft opgetuigd. Het zogeheten Red Bull Powertrains zou dan de verbrandingsmotor voor zijn rekening nemen en Porsche de elektrische componenten.

„Het is mooi om te zien, en ook belangrijk voor de Formule 1”, aldus Max Verstappen. „Er zijn tien mooie teams, maar het is ook goed dat er grote merken bij komen en nu laten zien dat ze gecommitteerd zijn. Ik kijk ernaar uit.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner noemt de naderende entree ’geweldig nieuws voor de Formule 1’. „En het is logisch dat wij discussies hebben met hen”, doelt de Brit op Porsche.

Ook Audi wil zich ergens ’inkopen’. Eerder gingen geruchten dat Audi het team van McLaren zou willen overnemen, maar dat lijkt niet te gebeuren. Audi wordt ook in verband gebracht met een samenwerking met Alfa Romeo (Sauber) of Aston Martin.