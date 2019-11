Verstappen verzilvert pole op sublieme wijze

In het verleden stribbelde de RB15 nog weleens tegen, als de lichten op groen sprongen en Verstappen een goede startpositie had. In Brazilië was de start wel goed. Daardoor behield de Nederlander de leiding en kon hij snel een gat slaan naar zijn achtervolgers.

Max Verstappen (r) was goed weg en liet na de start de concurrentie achter zich. Ⓒ AFP

Na 19 rondes mocht Verstappen zichzelf nog steeds de wedstrijdleider noemen, maar met Lewis Hamilton achter zich, was het de vraag of de Limburger het kon volhouden. „Ik vraag mij af hoe lang de banden het nog houden”, zei Verstappen. De wereldkampioen dook vervolgens naar binnen en hoopte met een ’tweestopstragetie’ Verstappen te verschalken.

Het antwoord van Red Bull volgde direct. Verstappen ging een ronde later naar binnen, maar werd bij het uitrijden van de pits gestoord door Robert Kubica (Williams). Verstappen moest uitwijken, met alle gevolgen van dien: Hamilton was de nieuwe leider. De Mercedes-coureur kon daar echter niet lang van genieten, Verstappen nam de Engelsman vrijwel direct te grazen.

Lewis Hamilton kon voor even genieten van zijn positie als wedstrijdleider, maar nadat Max Verstappen hem inhaalde, werd hij al snel op achterstand gereden. Ⓒ AFP

In ronde 44 maakte Hamilton zijn tweede pitsstop. Mercedes deed dat in 3,3 tellen. Red Bull deed dat een ronde later bij Verstappen een stuk sneller: 1,9 seconden. Zo hielpen de monteurs van de Oostenrijkse renstal hun coureur aan een nog riantere voorsprong ten opzichte van de Brit.

Safety Car

Valtteri Bottas kreeg na zo’n 50 rondes te maken met pech en moest zijn bolide naast de baan parkeren. De Safety Car werd in het leven geroepen, waarna Verstappen direct de pits in dook en zijn mediums weer inruilde voor softs. Hamilton besloot om op zijn mediums door te rijden en had de leiding weer in handen, maar Verstappen zat - door de Safety Car - pal achter de wereldkampioen.

Max Verstappen zit Lewis Hamilton op de hielen tijdens de Safety Car. Ⓒ AFP

Via de boordradio liet Hamilton al weten dat hij het somber in zag. „Ik ben de pineut”, zei hij. De eerste bocht nadat de Safety Car de baan had verlaten werd zijn uitspraak waarheid. Verstappen ging met een gewaagde inhaalmanoeuvre aan Hamilton voorbij en sloeg meteen een groot gat. De Limburger kwam niet meer in de problemen en reed in zijn eentje naar de geblokte vlag. Het is de Grand Prix-zege van Verstappen.

Achter Verstappen finishte Pierre Gasly(!) als tweede. Het podium werd aangevuld door Hamilton, die betrokken was bij een incident met Alexander Albon, die toen tweede stond. Na de race nam Hamilton direct de schuld op zich en bood hij zijn excuses aan. De wedstrijdleiding gaf Hamilton een tijdstraf van vijf seconden, waardoor niet de Brit, maar Carlos Sainz derde werd in Brazilië.

Bekijk ook: Herbeleef de prachtige zege van Verstappen in Brazilië

Stand na Ferrari-crash

Hamilton was al wereldkampioen en ook zijn Mercedes-collega Bottas was als nummer twee met nog twee Grand Prix’ te gaan niet meer te achterhalen.

De strijd om plek drie ligt daarentegen nog wel volledig open. Voorafgaand aan de GP van Brazilië stond Verstappen derde, met een achterstand van 14 punten ten opzichte van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Na de race op Interlagos is het alleen maar spannender geworden, aangezien Leclerc door zijn teamgenoot uit de race werd gereden. Bij die actie moest Sebastian Vettel de wedstrijd ook staken.