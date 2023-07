Premium Het beste van De Telegraaf

Jonas Vingegaard deelt mokerslag uit Jumbo-ploegleider: ’Tadej Pogacar de nek omgedraaid’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jonas Vingegaard wordt aangemoedigd. Ⓒ Getty Images

LARUNS - De pesterijtjes van Tadej Pogacar richting Jumbo-Visma en met name Wout van Aert waren wellicht om de aandacht wat af te leiden. Waar de Sloveen tijdens het openingsweekeinde nog supersterk oogde, kreeg hij er in de eerste Pyreneeën-rit keihard van langs. Jonas Vingegaard scheurde op de beklimming van de Marie Blanque van hem weg en kwam 1.04 eerder dan Pogi aan in finishplaats Laruns. „Ik denk dat Sepp Pogacar goed de nek heeft omgedraaid”, klonk het uit de mond van Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann.