Sport Kort: tennisster besmet met corona

Honkballer Miami Marlins stopt vanwege besmettingsgevaar

23:58 uur: Honkballer Isan Diaz van Miami Marlins heeft besloten om dit seizoen niet meer in actie te komen. De 24-jarige honkballer uit Puerto Rico vindt het risico te groot. Afgelopen week bleken maar liefst achttien van zijn teamgenoten en twee leden van de staf besmet te zijn met het coronavirus.

„Het was een zware week, waarin zoveel van mijn teamgenoten het virus bleken te hebben”, schrijft Diaz op Instagram. „Het virus verspreidt zich zo snel. Na lang wikken en wegen heb ik de moeilijke beslissing gemaakt om de rest van het seizoen 2020 over te slaan.” De Puerto Ricaan was net begonnen aan zijn tweede seizoen in de Major League.

Het Amerikaanse honkbalseizoen ging vorige week van start, maar het schema is nu al overhoop gegooid door besmettingen bij de Marlins, Philadelphia Phillies (drie stafleden) en St. Louis Cardinals (drie spelers en meerdere stafleden). De Cardinals zouden zaterdag tegen Milwaukee Brewers spelen, maar dat duel werd uitgesteld. Het is de bedoeling dat Miami Marlins en Philadelphia Phillies, de club van Oranje-international Didi Gregorius, begin volgende week weer gaan honkballen.

FC Porto wint met tien man Portugese beker

23:46 uur: FC Porto heeft met tien man de Portugese beker veroverd. De landskampioen speelde in de finale tegen Benfica ruim de helft van de wedstrijd in ondertal. Dankzij twee doelpunten aan het begin van de tweede helft van de Congolese verdediger Chancel Mbemba haalde Porto de ’dubbel’ binnen: 2-1.

De Colombiaanse vleugelspits Luis Diaz moest in de 38e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld, voor een onbesuisde overtreding. Trainer Sérgio Conceição was zo boos op de arbitrage, dat hij even later ook met rood werd weggestuurd. Vanaf de lege tribunes in het stadion van Coimbra zag de trainer van Porto hoe het na rust toch allemaal goed kwam voor zijn ploeg.

Mbemba kopte in de 47e en 57e minuut twee keer raak, twee keer uit een vrije trap. De finale werd nog spannend nadat Carlos Vinicius uit een strafschop de aansluitingstreffer had gemaakt namens Benfica. FC Porto ontsnapte aan de gelijkmaker toen invaller João Jota met een volley de paal raakte. De tien spelers van de kampioen hielden stand en veroverden voor de zeventiende keer de Portugese beker.

Tennisster test positief op Covid-19

22:37 uur: Kort voor de hervatting van het internationale seizoen heeft een tennisster die zou meedoen aan het toernooi van Palermo positief getest op het coronavirus. Het WTA-toernooi gaat ondanks de besmetting gewoon door. De organisatie wilde niet zeggen om wie het gaat, maar naar verluidt is het de Bulgaarse Viktoriya Tomova. Zij meldde zich vlak voor de kwalificaties af, officieel vanwege ziekte.

Alle deelneemsters aan het Palermo Ladies Open worden bij aankomst getest op het coronavirus. Ze moeten op hun hotelkamer wachten tot de uitslag bekend is. „Door onze goede protocollen en controles konden we deze besmetting onderscheppen”, zegt Antonio Cascio, hoogleraar infectieziekten en de corona-expert bij het toernooi op Sicilië. De besmette tennisster is in quarantaine gegaan.

Trainer Howe weg bij gedregradeerd Bournemouth

21:07 uur: Aan het lange dienstverband van trainer Eddie Howe bij de Engelse voetbalclub Bournemouth is een einde gekomen. De Engelsman heeft in onderling overleg met de clubleiding besloten te vertrekken, meldt de club. „Bournemouth zit voor altijd in mijn hart”, zegt Howe. „Maar ik denk dat het tijd is voor verandering.”

Bournemouth, de club van Oranje-international Nathan Aké, degradeerde dit seizoen uit de Premier League. Howe zat bij meer dan 450 wedstrijden van de ’Cherries’ als manager op de bank.

De 42-jarige Engelsman speelde zelf het grootste deel van zijn carrière voor Bournemouth en ging daarna als trainer verder bij ’zijn’ club. Begin 2011 stapte Howe over naar Burnley, maar hij keerde een jaar later al weer terug bij Bournemouth. Onder leiding van Howe promoveerde de club binnen drie seizoenen van het derde niveau naar de Premier League.

Na vijf jaar kwam onlangs een einde aan het verblijf van Bournemouth op het hoogste niveau. „Eddie is een Bournemouth-legende, hij heeft geholpen om de identiteit en historie van deze club te ontwikkelen”, aldus directeur Neill Blake. Aké staat voor een overstap naar Manchester City.

Tennis: Vierde nationale titel voor Hogenkamp

13:45 uur: Richèl Hogenkamp heeft voor de vierde keer in haar loopbaan de nationale tennistitel veroverd. De 28-jarige als eerste geplaatste speelster versloeg in de finale in Amstelveen de pas 17-jarige Bente Spee. In Amstelveen werd het 6-2 6-2.

Hogenkamp, die op de wereldranglijst de 213e plek inneemt was eerder kampioene in 2009, 2014 en 2015. De mannenfinale gaat later tussen Jesper de Jong en Gijs Brouwer.

De NK op het Nationaal Tennis Centrum waren dit jaar bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit. Kiki Bertens, de beste speelster van Nederland, bereidt zich voor op een aantal hardcourttoernooien in de Verenigde Staten. Of ze daadwerkelijk deelneemt aan onder meer de US Open bepaalt ze later.