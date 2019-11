Van der Poel geeft fietsles: ’Een van mijn beste rondes ooit’

Mathieu van der Poel is schier onverslaanbaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Als iets ’gewoontjes’ wordt, lijkt het snel niet zo speciaal meer. Niets is minder waar, want wat Mathieu Van der Poel al meer dan een jaar laat zien is van uitzonderlijke klasse. Sinds 10 november 2018 won hij in alle veldritten waar hij startte, in Koksijde boekte hij zijn 33e zege op rij. Voor wielerploeg Corendon-Circus was het aan de Belgische kust sowieso een topdag, want bij de vrouwen greep Ceylin del Carmen Alvarado haar eerste zege in een Wereldbeker.