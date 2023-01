Premium Het beste van De Telegraaf

Kökcü staat te popelen Bescheiden Slot: ’Ajax vier jaar lang kampioen van Nederland’

Door Marcel van der Kraan

ROTTERDAM - De titanenstrijd tussen Feyenoord en Ajax is altijd beladen, maar zondag (14.30 uur) misschien wel meer dan ooit tevoren. De Rotterdamse koploper hoopt zijn eeuwige rivaal uit Amsterdam, waar het zeer onrustig is, een mokerslag uit te delen in de titelstrijd. Trainer Arne Slot en aanvoerder Orkun Kökcü voelen dat de spanning stijgt.