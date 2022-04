Sport Kort: Oud-bondskanselier Schröder weg bij Hannover om band met Poetin

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oud-bondskanselier Schröder weg bij Hannover om band met Poetin

13.53 uur: De Duitse voormalige bondskanselier Gerhard Schröder is geen lid meer van Hannover 96. Hij heeft zich op verzoek van de voetbalclub teruggetrokken. Rond Schröder was de afgelopen weken veel ophef vanwege zijn nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Hannover 96, dat uitkomt in de tweede Bundesliga, had al aangekondigd dat het de 78-jarige Schröder uit de club wilde zetten omdat hij zich niet duidelijk had uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne. De oud-bondskanselier kwam ook onder druk vanwege zijn topfunctie bij het Russische staatsenergiebedrijf Rosneft.

Eerder hadden de Duitse voetbalbond DFB en Borussia Dortmund het erelidmaatschap van Schröder ingetrokken wegens zijn nauwe banden met de Russen.

Quick-Step met debutant Asgreen in Amstel Gold Race

13.05 uur: De Deense wielrenner Kasper Asgreen debuteert zondag in de Amstel Gold Race. De 27-jarige Deen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, voert de ploeg aan van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Limburgse heuvelklassieker over ruim 250 kilometer. Asgreen kon vorige week in de Ronde van Vlaanderen niet meedoen om de winst.

Mathieu van der Poel volgde de Deen op op de erelijst van het wielermonument. Asgreen kwam in Oudenaarde als 23e over de finish, ruim een minuut na de Nederlander die 'Vlaanderen' in 2020 ook al won. Van der Poel staat zondag in Maastricht ook aan de start van de Gold Race. Hij schreef de Nederlandse klassieker drie jaar geleden op zijn naam.

Asgreen, die volgende week ook Parijs-Roubaix rijdt, krijgt in de Limburgse heuvels steun van onder anderen Zdenek Stybar, Davide Ballerini en Florian Sénéchal. De renners van Quick-Step hebben dit seizoen achttien overwinningen geboekt, waarvan zes via de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen

Berrettini slaat na operatie aanloop Roland Garros over

12.38 uur: De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, slaat vrijwel alle voorbereidingstoernooien op Roland Garros over. De 25-jarige Berrettini onderging vorige week een kleine operatie aan zijn rechterhand. De Italiaan heeft zich daarom afgemeld voor de graveltoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome. In Madrid haalde hij vorig jaar de finale.

„Het was een moeilijke beslissing om me af te melden voor deze toernooien, zeker die van Rome”, schrijft Berrettini op Instagram. „Het is echter wel de juiste beslissing, om er zeker van te zijn dat ik nog vele jaren op het hoogste niveau kan strijden voor de prijzen. Op advies van de artsen heb ik besloten geen tijdsdruk te zetten op mijn herstelproces.”

Berrettini haalde begin dit jaar de halve finales van de Australian Open, waarin hij het moest afleggen tegen Rafael Nadal. De Italiaan bereikte vorig seizoen de kwartfinales van Roland Garros en de finale van Wimbledon. Beide keren verloor hij van Novak Djokovic. Het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs begint op 22 mei.

Aanvoerster Jansen voetbalt ook volgend seizoen bij FC Twente

10.57 uur: Voetbalster Renate Jansen speelt ook volgend seizoen voor FC Twente. De aanvoerster had een aflopend contract bij de kampioen van de Eredivisie Vrouwen, maar de club heeft de optie op verlenging gelicht. Jansen (31) ligt nu tot de zomer van 2023 vast in Enschede.

De aanvalster speelt sinds 2015 voor FC Twente. Jansen veroverde drie landstitels met de club die nu ook weer bovenaan staat in de Eredivisie Vrouwen. De aanvoerster werd vorig jaar gekozen tot beste speelster van de competitie.

De 51-voudig international (vier doelpunten) maakte deel uit van de Oranje-selectie die in 2017 het EK in eigen land won en twee jaar later de WK-finale haalde. Jansen ontbreekt nu in de selectie van bondscoach Mark Parsons voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus en de oefeninterland tegen Zuid-Afrika.

Weer twee nederlagen curlingmannen op WK in Las Vegas

09.42 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Las Vegas weinig in te brengen. De ploeg van skip Wouter Gösgens staat inmiddels op zeven nederlagen tegen één zege. Oranje verloor ook de laatste twee duels. De Verenigde Staten waren met 8-3 te sterk en Tsjechië won met 11-5. Het Nederlands team deelt na acht speelronden de laatste plaats met Denemarken.

Aan het WK doen dertien landen mee. De twee hoogst geklasseerde teams van de groepsfase gaan rechtstreeks naar de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een kwalificatiewedstrijd om de andere twee halvefinaleplaatsen.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).

Durant loodst Nets in stadsderby langs Knicks

08.56 uur: Kevin Durant was de uitblinker bij de basketballers van Brooklyn Nets, die stadsrivaal New York Knicks met 110-98 versloegen in de Amerikaanse NBA. Durant noteerde 32 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn ploeg die een achterstand van 21 punten wist goed te maken. Kyrie Irving voegde 24 punten toe aan de score van de Nets, die nog niet zeker zijn van een plek in de play-offs en eerst nog in de barrages uitkomen.

Vedette Durant was niet blij met het vertoonde spel van de Nets. „Het is riskant, ik haat het om dat team te zijn dat zo moet terugvechten in de wedstrijd”, zei Durant. „Maar die situatie kan komen en voor ons gaat het erom dat we, ongeacht de score, elkaar blijven steunen. We hadden de goede spirit in de tweede helft.”

Brouwer overtuigend naar derde ronde Houston

07.32 uur: De Nederlandse tennisser Gijs Brouwer heeft zijn tweede wedstrijd op de ATP Tour verrassend makkelijk gewonnen. Hij versloeg in Houston de Amerikaan J.J. Wolf in twee sets en gunde zijn tegenstander twee games: 6-1 6-1. In zijn eerste partij ooit op de ATP Tour had de 26-jarige Brouwer, die geboren is in de Texaanse stad, de veel hoger aangeslagen Spanjaard Feliciano López verslagen.

Brouwer is afkomstig uit de kwalificaties. Hij is de nummer 361 van de wereld en daarmee de laagst geklasseerde speler op de wereldranglijst die nog in het toernooi van Houston zit. Hij treft in de derde ronde de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 18 van de wereld.

Brouwer is normaal gesproken vooral actief in de challengers en futuretoernooien, de laagste categorie van het internationale tennis. In de zomer van 2020 werd hij Nederlands kampioen.