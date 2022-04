Sport Kort: Weer twee nederlagen curlingmannen op WK in Las Vegas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Weer twee nederlagen curlingmannen op WK in Las Vegas

09.42 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Las Vegas weinig in te brengen. De ploeg van skip Wouter Gösgens staat inmiddels op zeven nederlagen tegen één zege. Oranje verloor ook de laatste twee duels. De Verenigde Staten waren met 8-3 te sterk en Tsjechië won met 11-5. Het Nederlands team deelt na acht speelronden de laatste plaats met Denemarken.

Aan het WK doen dertien landen mee. De twee hoogst geklasseerde teams van de groepsfase gaan rechtstreeks naar de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een kwalificatiewedstrijd om de andere twee halvefinaleplaatsen.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).

Durant loodst Nets in stadsderby langs Knicks

08.56 uur: Kevin Durant was de uitblinker bij de basketballers van Brooklyn Nets, die stadsrivaal New York Knicks met 110-98 versloegen in de Amerikaanse NBA. Durant noteerde 32 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn ploeg die een achterstand van 21 punten wist goed te maken. Kyrie Irving voegde 24 punten toe aan de score van de Nets, die nog niet zeker zijn van een plek in de play-offs en eerst nog in de barrages uitkomen.

Vedette Durant was niet blij met het vertoonde spel van de Nets. „Het is riskant, ik haat het om dat team te zijn dat zo moet terugvechten in de wedstrijd”, zei Durant. „Maar die situatie kan komen en voor ons gaat het erom dat we, ongeacht de score, elkaar blijven steunen. We hadden de goede spirit in de tweede helft.”

Brouwer overtuigend naar derde ronde Houston

07.32 uur: De Nederlandse tennisser Gijs Brouwer heeft zijn tweede wedstrijd op de ATP Tour verrassend makkelijk gewonnen. Hij versloeg in Houston de Amerikaan J.J. Wolf in twee sets en gunde zijn tegenstander twee games: 6-1 6-1. In zijn eerste partij ooit op de ATP Tour had de 26-jarige Brouwer, die geboren is in de Texaanse stad, de veel hoger aangeslagen Spanjaard Feliciano López verslagen.

Brouwer is afkomstig uit de kwalificaties. Hij is de nummer 361 van de wereld en daarmee de laagst geklasseerde speler op de wereldranglijst die nog in het toernooi van Houston zit. Hij treft in de derde ronde de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 18 van de wereld.

Brouwer is normaal gesproken vooral actief in de challengers en futuretoernooien, de laagste categorie van het internationale tennis. In de zomer van 2020 werd hij Nederlands kampioen.