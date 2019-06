Matchwinner Beerensteyn: ’Dit is heerlijk’

Ze vervolgt tegenover de camera van de NOS. „Als invaller wil je je team helpen en dat wil wel met een doelpunt”, zegt ze met een glimlach.

„We zitten als invallers dicht tegen de basis aan en als je dan invalt, wil je iets extra’s brengen. Als ik er in kom, geef ik vol gas en niet half. Proberen extra energie aan het elftal te geven.”

Ze heeft er vertrouwen in dat de Leeuwinnen alleen maar in het toernooi kunnen groeien. „We hebben het fantastisch gedaan. We waren ook gewoon beter dan de nummer 5 van de wereld. Het kan nu alleen nog maar beter gaan.”

