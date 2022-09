Liverpool deelt Ajax in slotminuut dreun van jewelste uit

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Na de afstraffing bij Napoli (4-1) in speelronde één nam Jürgen Klopp geen halve maatregelen. Joe Gomez, James Milner en Roberto Firmino verdwenen naar de bank en werden vervangen door Joël Matip, Thiago Alcantara en Diogo Jota, terwijl Kostas Tsimikas de plaats innam van de geblesseerde Andy Robertson. Voor de voor 100 miljoen euro van Benfica overgenomen Darwin Nunez ruimde de coach van Liverpool geen plek in zijn basisformatie in.

Chaos

Dat Ajax ondanks de chaos op Schiphol fanatiek zou worden ondersteund, ondervond Klopp ruim een uur voor de Champions League-kraker. De coach van Liverpool verscheen zoals gebruikelijk voor de camera’s van de rechtenhouders voor een voorbeschouwing, maar kon de vragen niet verstaan door het enthousiasme in het tussen de 2400 en 2600 fans tellende uitvak. Het Everything’s Gonna Be Alright van Bob Marley klonk zo hard dat Klopp de interviewer meermaals vroeg zijn zin te herhalen.

Thiago en Alisson vieren de 1-0 Ⓒ Pro Shots

Na een bepaald niet indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Queen Elizabeth, leek Ajax – met Calvin Bassey voorop en Kenneth Taylor uitgezonderd – aanvankelijk te worden bevangen door plankenkoorts. Dusan Tadic en Bassey moesten al in de eerste vijf minuten diep in het eigen strafschopgebied in actie komen om een dramatische start te verijdelen. De thuisclub toonde zich aan de hand van de in Napels zo gemiste Thiago Alcantara inderdaad het gewonde roofdier, waarvoor ex-Liverpudlian Dirk Kuyt voor had gewaarschuwd.

Genadeloos

Pas na een minuut of zes leek er een beetje rust in het spel van de Amsterdammers te komen en na een klein kwartiertje legden de Amsterdammers de eerste fatsoenlijke aanval op de prachtige mat. Toch was het Liverpool dat genadeloos toesloeg. Jurriën Timber verloor een kopduel van Luis Diaz, waarna Jota de door Daley Blind uit het oog verloren Mo Salah in staat stelde de score te openen (1-0). Het was zonde voor jubilaris Blind (honderdste Europese wedstrijd), omdat hij Salah verder uitstekend bestreed. Ajax hing op Anfield kortstondig als een aangeslagen bokser in de touwen, had geluk dat schoten van Diaz en Jota (naast) niet de genadeklap betekenden, maar herpakte zich knap.

Na een 1 minuut 24 durende prachtaanval, waarin het elftal van Schreuder 27 balcontacten had, bleken de woorden van de Ajax-fans dat alles goed zou komen in elk geval voor even profetisch. Steven Berghuis bezorgde de bal uiteindelijk bij Kudus, die met links en via de onderkant van de lat vernietigend raak schoot (1-1). Liverpool-topkeeper Alisson Becker stond erbij en keek ernaar.

Kudus zorgde op magistrale wijze voor 1-1. Ⓒ Pro Shots

Jongensboek

Het was een jongensboekverhaal, want Kudus had de dagen voor het Champions League-treffen een aantal Engelse kranten gesierd. De Ghanese gelegenheidsspits werd de afgelopen transferperiode begeerd door Everton, de blauwe club van Liverpool. Zou het Everton-target de stadsgenoot pijn doen? Ja, was het antwoord, want de (nog) niet-te-koop-verklaarde Ajax-speler scoorde sinds hij Brian Brobbey verving – na Rangers (1) en SC Heerenveen (2) – in het derde duel op rij.

De verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen reageerde goed op de tegenslag en kreeg voor rust een aantal goede kansen om opnieuw de leiding te nemen. Maar Liverpool had buiten Remko Pasveer gerekend. De doelman onderscheidde zich in twee instanties na een kopbal van Virgil van Dijk, redde in één actie tot twee keer toe op inzetten van Trent Alexander-Arnold en hield Van Dijk nogmaals van scoren af. Ondanks een aantal levensgevaarlijke corners van de thuisclub haalde Ajax de rust met 1-1.

Speldenprikken

In het tweede bedrijf, waarin Ajax zijn zaakjes beter voor elkaar had en het elftal van Schreuder voetballend meer speldenprikken uitdeelde, was het eerste wapenfeit Amsterdams. Na een razendsnelle uitbraak via Steven Bergwijn kwam de bal bij Kudus, die viel en claimde te zijn aangetikt. Maar de Portugese scheidsrechter Artur Dias oordeelde dat daar geen sprake van was en werd in zijn mening gesteund door de VAR.

Met Firmino en Nunez voor Elliot en Jota probeerde Klopp een Champions League-start met één punt uit twee duels te voorkomen. Zijn collega Schreuder wisselde de moegestreden en goed spelende Rensch voor Jorge Sanchez. Blind kreeg op aangeven van Tadic een droomkans, maar kopte naast, terwijl een bekeken poging van Bergwijn in de handen van Becker strandde. Omdat het slotoffensiefje van Liverpool aanvankelijk nauwelijks kansen en geen doelpunten opleverde, leek Ajax Anfield Road met de borst vooruit en – veel belangrijker – een gelijkspel te kunnen verlaten. Maar Matip en het horloge van Dias met de doellijntechnologie beslisten anders (2-1).