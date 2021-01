Peter Bosz met Bayer Leverkusen in vrije val beland

Leverkusen blijft vooralsnog derde, Union Berlin is met 1 punt minder de nummer 4.

Het doelpunt viel in de 88e minuut. Christopher Lenz scoorde op aangeven van Christopher Trimmel.

Daley Sinkgraven was basisspeler bij Leverkusen. Timothy Fosu-Mensah, onlangs overgenomen van Manchester United, was nog niet beschikbaar.

Sheraldo Becker viel al na 24 minuten uit bij Union Berlin. Volgens de eerste berichten heeft de oud-speler van ADO Den Haag een spierblessure opgelopen.

Leverkusen, dat nu al vier competitieduels op een rij niet heeft gewonnen, heeft 4 punten achterstand op Bayern München. De koploper kan verder uitlopen als zondag niet wordt verloren van Freiburg. Tot het laatste duel van 2020 was Leverkusen nog ongeslagen in de Bundesliga.

Bekijk hier de stand in de Bundesliga.

Italië: Lazio in derby te sterk voor AS Roma

Lazio heeft in de Italiaanse Serie A de derby met AS Roma gewonnen. De formatie van trainer Simone Inzaghi deed dat met overtuiging: 3-0. Het verschil op de ranglijst tussen Roma, de nummer 3, en de stadgenoot is nu nog maar 3 punten.

Na amper een kwartier kwam Lazio op voorsprong door een doelpunt van Ciro Immobile, die scoorde op aangeven van Manuel Lazzari. Kort later maakte Luis Alberto er 2-0 van, opnieuw na voorbereidend werk van Lazzari. Met een bekeken schot zorgde de Spanjaard Luis Alberto ook voor de 3-0.

Rick Karsdorp speelde mee met AS Roma. Wesley Hoedt viel in de 83e minuut in bij Lazio.

Bekijk hier de stand in de Serie A.

België: Anderlecht met man minder onderuit bij KAS Eupen

Anderlecht is weer wat verder achterop geraakt bij de top van het Belgische voetbal. De club uit Brussel verloor vrijdag bij KAS Eupen. De thuisclub won met 2-0. Anderlecht heeft inmiddels 10 punten achterstand op koploper Club Brugge.

Kort voor rust kreeg Kemar Lawren de rode kaart, waardoor Anderlecht een groot deel van het duel met een man minder speelde. Eupen profiteerde in de slotfase door twee doelpunten van Smail Prevljak.

Michel Vlap, voormalig speler van Heerenveen, stond in de basis bij Anderlecht. Hij werd vlak voor rust en vlak na de rode kaart van Lawren gewisseld. Warner Hahn zat als tweede doelman op de bank.

Bij Eupen zat Menno Koch op de bank.

Bekijk hier de stand in de Jupiler Pro League.

Frankrijk: AS Monaco blijft goed meedoen

AS Monaco heeft de vierde plaats op de ranglijst in de Franse voetbalcompetitie verstevigd. De formatie van coach Niko Kovac won bij Montpellier: 2-3. De achterstand op koploper Lyon is vooralsnog 4 punten.

Halverwege leidde Monaco met 2-0. Kevin Volland, oud-speler van Bayer Leverkusen, opende de score. Wissam Ben Yedder was verantwoordelijk voor de tweede treffer. Dezelfde speler vergrootte na de hervatting de marge door een strafschop te benutten.

Daarna kwam Montpellier wat terug door treffers van Elye Wahi en Andy Delort.

Bekijk hier de stand in de Ligue 1.