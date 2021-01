FC Groningen ‘trots’ op seizoenkaarthouders

Voetbal

PSV waakt voor onderschatting tegen FC Emmen

Trainer Roger Schmidt hoopt dat zijn spelers van PSV dinsdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen scherper zijn dan in het begin van het seizoen tijdens het thuisduel met de club uit Drenthe. Maximiliano Romero behoedde de club uit Eindhoven toen pas diep in blessuretijd voor puntenverlies (2-1).