Ryan Gravenberch gewild in Engeland

MÜNCHEN - Het is voor Ryan Gravenberch (21) een verwarrende tijd. De middenvelder van Bayern München komt niet voor in de plannen van trainer Thomas Tuchel, maar heeft desondanks te verstaan gekregen dat hij (nog) niet mag vertrekken. En dat terwijl hij gewild is in Engeland. Na Liverpool heeft ook Manchester United zich bij het management van de 11-voudig international gemeld, melden bronnen rondom de Duitse topclub.

Is Ryan Gravenberch nog lang te bewonderen in het shirt van Bayern München, of hangt binnenkort het tenue van een Premier League-club om zijn schouders? Ⓒ FOTO’S Getty Images