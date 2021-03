Video: MMA-vechter Nursultón Ruziboev gaat viral met brute en gevaarlijke knock-out

De Oezbeek lag in een wurggreep en het einde van zijn wedstrijd leek met rasse schreden te naderen. Maar enkele tellen later lag Mane ineens - door een gevaarlijke ’slam knock-out’ - op het canvas.

Ruziboev draaide zich op wonderbaarlijke wijze uit de wurggreep en met de zogenaamde slam-worp gooide hij Mane op de grond en zelfs even buiten westen.

Het is overigens een worp die niet zonder gevaar is, want een gebroken nek ligt op de loer met zo’n actie. Toch is de actie wel geoorloofd. Gelukkig liep de Fransman even later toen hij weer bij kennis was zelf uit de MMA-kooi.

Op sociale media raakten de fans niet uitgesproken over de brute knock-out.

Bekijk hieronder de spectaculaire actie: