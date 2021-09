Cristiano Ronaldo: ’Ik was supernerveus, al was dat misschien niet te zien’

„Ik was echt nerveus”, benadrukte Ronaldo. „Maar misschien was dat niet te zien. Al die mensen die mijn naam zongen. Dit publiek is echt ongelooflijk. De ontvangst die ik kreeg, was geweldig.”

Ronaldo besefte aan de vooravond van zijn hernieuwde kennismaking met Old Trafford dat hij de supporters van ManUnited iets speciaals moest voorschotelen. „Ik wilde de fans meteen laten zien dat ik nog steeds in staat ben om de ploeg te helpen. Ik ben heel blij dat ik dat direct ook heb kunnen bewijzen.”

Ronaldo: „Dit is een goed begin, maar we moeten blijven winnen. We hebben een fantastisch en jong elftal en een fantastische coach. Maar we hebben meer vertrouwen nodig. Dit team moet nog volwassen worden om de Premier League en de Champions League te kunnen winnen. We moeten gaan groeien en bouwen aan een echt team. Ik ben nu hier om de ploeg daarmee te helpen.”