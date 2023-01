Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Leeuwinnen oefenen op Malta tegen Oostenrijk in aanloop naar WK

10.21 uur: De Nederlandse voetbalsters spelen volgende maand op Malta twee oefeninterlands tegen Oostenrijk. De wedstrijden vinden plaats op vrijdag 17 en dinsdag 21 februari en dienen als voorbereiding op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

„Ik ben zeer verheugd met deze twee wedstrijden”, zegt bondscoach Andries Jonker. „Oostenrijk is een sterke ploeg die langzaam maar zeker de aansluiting met de Europese top vindt. Veel speelsters komen uit in de Duitse Bundesliga. Daarnaast hopen wij op Malta onder goede omstandigheden te kunnen trainen en spelen.” Oostenrijk, dat zich niet wist te kwalificeren voor het WK, staat op de wereldranglijst op de negentiende plaats. De ’Leeuwinnen’ nemen plek acht in.

De Nederlandse voetbalsters beginnen het WK op 23 juli. Ze spelen dan tegen Portugal, Kameroen of Thailand. Die landen strijden in februari in de play-offs om een WK-ticket. De andere tegenstanders in groep E zijn de Verenigde Staten en Vietnam.

Derde nederlaag op rij voor NBA-koploper Boston Celtics

08.46 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun derde nederlaag op rij in de NBA moeten incasseren. De best presterende ploeg van dit seizoen ging voor eigen publiek onderuit tegen New York Knicks: 117-120. Met 35 zeges tegenover nu 15 nederlagen staan de Celtics wel nog steeds bovenaan in het oosten.

Julius Randle was de topscorer bij de Knicks met 37 punten. Bij de Celtics moest het vooral komen van Jayson Tatum, die 35 punten bij elkaar gooide en 14 rebounds pakte.

Ondanks 40 punten van Kyrie Irving moest Brooklyn Nets het afleggen tegen Detroit Pistons (122-130). Dallas Mavericks zag topschutter Luka Doncic tegen Phoenix Suns al in het eerste kwart uitvallen met een enkelblessure, maar pakte ook zonder de Sloveen de winst: 99-95. Spencer Dinwiddie nam de rol van Doncic over door 36 punten te maken.

Hockeyers strijden met topland België om plaats in WK-finale

06.59 uur: De jonge hockeyploeg van bondscoach Jeroen Delmee kan zich plaatsen voor de finale van het WK. Maar dat zal geen makkelijke opgave worden voor Oranje, met een wedstrijd tegen olympisch en wereldkampioen België op het programma in India. Het duel met de zuiderburen begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.

Oranje won in de kwartfinale met 5-1 van Zuid-Korea en boekte in de groepsfase makkelijke zeges op Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0). Maar met België treft de Nederlandse ploeg voor het eerst een topland. Oranje verloor in 2018, op het vorige WK, van België in de finale na shoot-outs.

Voor het toernooi wilde Delmee geen doelstelling plakken op het WK, omdat hij de selectie van Oranje stevig heeft verjongd en bouwt aan een nieuw team. „Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd”, zei hij. In 1998 waren de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.